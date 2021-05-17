Güven Gürkan Öztan: Hepsi iktidardaki çözülmenin göstergesi

Mafya – siyaset hattında konuşanlar, Saray’ın yeni stratejisini kestiremediğinden bir an önce kendilerini güvence altına almak çabasındalar. Peker, Erdoğan’ın etrafını saranlardan şikâyet ederken de, Çakıcı ona “sus” deyip AKP’deki “çürük elmaları” işaret ederken de Erdoğan’a aynı mesajı veriyorlar: “Kimseye güvenme.”
Peker’in dizi filme dönen videoları, Soylu’nun sosyal medya mesajları, Çakıcı’nın mektupları… Bunların hepsi iktidardaki çözülmenin ve devletin tepesindeki kavganın birer göstergesi. Tek adam rejiminin yekpare görüntüsünün altında tam manasıyla bir dağılmışlık ve kaos hüküm sürüyor. Mevcut konumunu tahkim etmek isteyenler ile kendini Erdoğan sonrası döneme hazırlayanlar arasındaki kavga mafyatik ilişkiler üzerinden büyüyor. Rejim krizi, yeni bir devlet krizine dönüşmekte olduğunun sinyallerini veriyor.