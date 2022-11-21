Güven Gürkan Öztan: Bu ihtimal cumhur ittifakını ciddi ciddi korkutuyor

Erdoğan, İyi Parti’ye seslenerek ‘milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu gözden geçirmesini’ ve 6’lı masayı terk etmesini istedi. Akşener ise “Kumar masasında olmadık, olmayız” diyerek cevap verdi. Ama belli ki bu tartışma hemen sonlanmayacak. Zira Erdoğan’ın açıklamaları ‘sürpriz bir çıkış’ olarak yorumlansa da bir süredir iktidar koridorlarında konuşulan bir senaryonun deneme çekimi gibi. İktidar bloku, 6’lı masa dağılmazsa ve dirayetli davranarak doğru bir seçim stratejisi izlerse cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin en az birinde ipi göğüsleyeceğini çoktan anlamış vaziyette. Bu ihtimal Cumhur İttifakı’nı ciddi ciddi korkutuyor ve yeni hamlelere zorluyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı