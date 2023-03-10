Gürcistan’da polis sireni, protestocu gençler için dans müziği oldu

Gürcistan’da protestocu gençler, polisin kitleleri dağıtmak için açtığı sirenin eşliğinde dans etti.

Görsel: Twitter

Gürcistan’da fonlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların, ‘yabancı ajan’ olarak etiketlenmesini öngören yasa tasarısı büyük infiale yol açtı.

Yasaya tepki gösteren ve Tiflis sokaklarında üç gün boyunca protesto gösterisi düzenleyen eylemciler, tepkiler sonrası olağanüstü oturum düzenleyen parlamento önünde bekledi. Düzenlenen oturumda yasa geri çekildi.

Öte yandan Başkent Tiblis’de polisin protestocular dağıtmak için açtığı sirene dans eden gençlerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Youth protest sound machine by dancing pic.twitter.com/mGTTAnp8ZO — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 8, 2023

Current scenes from Tbilisi: remaining protesters dancing in front of riot police as warning sirens sounding at Rustaveli Avenue. #TbilisiProtests pic.twitter.com/NYhgbWfxmT — Visioner (@visionergeo) March 8, 2023

🇬🇪 Rave on police sirens, Tbilisi, Georgia.



🇪🇺 This generation isn't afraid of gas-bombs and water jets. pic.twitter.com/3mqTStHbMb — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) March 8, 2023

Tiflis’te düzenlenen gösteriler sırasında da gözaltına alınan 133 kişi serbest bırakıldı.

Yasa tasarısı

‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısı’, fonlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların, ‘yabancı ajan’ olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya’nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istiyordu.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıktı.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda 7 Mart’ta ön onayı alınan ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı’ adlı yasa tasarısının geri çekilme sürecini başlattıklarını duyurmuştu. Buna rağmen muhalifler, eylemlere devam edeceğini açıklamıştı.

Bugün Gürcü Hayali Partisinden ayrılan bazı milletvekillilerinden oluşan muhalefet partisi ‘Halkın Gücü’ tarafından sunulan ve 7 Mart’ta 76 milletvekilinin oyunu alan tasarının geri çekilmesi için parlamentoda oturum düzenlendi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin de desteklediği yasa tasarısının resmi yollarla geri çekilmesi için 112 milletvekilinin katıldığı oturumdaki oylamada 36 milletvekili oy kullandı. Toplam 35 ‘Hayır’ oyu alan tasarı, böylece parlamentodan geri çekilmiş oldu.