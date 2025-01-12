Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe yönetimi Avrupa Ligi'nde final getirecek bir takım için kolları sıvıyor

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Koç-Yıldırım buluşmaları gerçekleşmeye başladı. Aziz Başkan’ın bu sohbetlerde önerileri oldu; stoper ve sol bekin de altını çizdi. Takıma değer katacak, geldiğinde de ilk on bir oynayacak isimler üzerinde tartışıldı. Stoper ve bek alınacak, Talisca tamam. Dördüncü isim için kontenjan açılması lazım. Ancak altını çizmemiz gereken bir nokta var; Koç büyük bütçeden, pahalı oyunculardan bahsetti. Mourinho ile de hedef tazelendi. Fenerbahçe yönetimi, sadece ligi değil, Avrupa Ligi’nde de final getirecek bir takım için kolları sıvıyor.

Puan tablosunun üstüne karşı puanlar kaybettiler ve Galatasaray hariç tüm maçları deplasmanda oynadılar. Şimdi zor maçlar Kadıköy’de. Galatasaray’da ise durum tam tersi, hepsiyle dışarıda oynayacak. Fenerbahçe, Kadıköy’ü tekrar ‘yenilmez arenasına’ çevirmek durumunda. Ev sahibi maçlarda tribünlerin sahaya ve takıma odaklanması, ‘destek moduna’ geçmesi bu yüzden çok önemli. Son basın toplantısında da bu çağrı yapıldı. Fenerbahçe’nin fikstürü avantaj haline döndürmesi, Kadıköy’ün tekrar ‘cehennem’ olması ile mümkün. Bu yüzden şampiyonluk Fenerbahçe taraftarından geçiyor.

Gürcan Bilgiç’in yazısı