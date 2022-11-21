Güngör Arslan cinayeti davası: Üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gazeteci Güngör Arslan’ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada savcı sanıklar Ramazan Özkan, Ersin Kurt ve Burhan Polat’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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Güngör Arslan, gazetedeki ofisinde 19 Şubat’ta silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.

Savcılık, Kocaeli Belediyesi’nden ihale alan eski Ülkü Ocakları il başkanı Ersin Kurt aleyhinde yazılar yazan gazeteci Güngör Arslan’ın ‘susturulmak için’ öldürüldüğünü savunmuştu.

Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Celsede Arslan’ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile yakınları da hazır bulundu.

Kocaeli Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca gönderilen sanıklar ve olayla ilgili kişilere ait HTS ve dijital materyal inceleme raporu okundu.

Dosyadaki tüm belge ve delillerin okunmasının ardından cumhuriyet savcısı, dosyanın tekemmül ettiğini, kovuşturmanın genişletilmesine gerek olmadığını belirterek, esas hakkında mütalaa verdi.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan Ramazan Özkan’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘vahim nitelikte silah bulundurma’ suçundan beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası, Ersin Kurt ve Burhan Polat’ın ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, sanıkların ‘vahim nitelikte silah bulundurmaya azmettirme’ suçundan beraatleri istendi.

Savcı, tutuklu sanıklardan Hasan Emre Çelik ve Ferhat Yıldırım’ın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına, ayrıca ‘vahim nitelikte silah bulundurma’ suçundan beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan beraatini istediği Ramiz Saatçi’yeyse ‘vahim nitelikte silah bulundurma’ suçundan beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilmesini talep etti.

Mütalaada, tutuksuz sanıklar Emrah Yıldırım’ın ‘vahim nitelikte silah bulundurma’ suçundan beraatine, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran’ın ‘suçluyu kayırma’ suçundan cezalandırılmalarına, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt ile Abdullah Yürük’ün ‘suç delillerini değiştirmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmalarını talep eden savcı, sanıklar Ramazan Özkan, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Ramiz Saatçi’nin ‘silah bulundurma‘ suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Söz verilen katılanlar, mütalaaya katıldıklarını ifade etti.

Katılan avukatı Cahit Çiftçi, mütalaaya iştirak ettiğini söyleyerek sanıkların indirimsiz cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan Hasan Emre Çelik, olayda yardım yataklık yapmadığını öne sürdü. Tek kusurunun ‘kendisini korumak amacıyla silah isteyen kişiye aracılık yapmak’ olduğunu, olaya herhangi bir katkısının bulunmadığını ileri süren Hasan Emre Çelik, bu hususların dikkate alınarak hakkında karar verilmesini talep etti.

Sanık Ramazan Özkan, ‘kiralık katil’ olmadığını, kimseden emir almadığını, tutuklu sanık Ersin Kurt’u tanımadığını öne sürerek, kendisine ‘vatan haini’ demesi üzerine etkilendiğini, ‘korkutmak amacıyla olay yerine gittiğini, öldürmek istese oturduğu yerden kalkmadan vurabileceğini’ aktardı.

Diğer sanıklar da mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını, savunma için süre talep ettiklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, tutuklu sanık Ersin Kurt’la görüştüğü öne sürülen savcı hakkında HSK’ye soruşturma açılabilmesi için bildirimde bulunulduğu ve Kocaeli başsavcılığınca söz konusu savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.