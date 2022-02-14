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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore’den Google ve Netflix’e ceza

Güney Kore’de, ‘ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri’ nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won (yaklaşık 220 bin TL) para cezası kesildi.

Yonhap’ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), ‘over-the-top’ medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve’in ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirmesini engellediğini bildirdi.


FTC’ye göre bu OTT’ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.

Bu nedenle toplam para cezasının yanı sıra OTT’lere iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.

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