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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore’de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı

Güney Kore’de ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin lideri Lee Jae-myung’un, Busan’da bir inşaat alanını ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre, olay sabah saatlerinde Lee’nin Busan’ın Gadeok Adası’nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.


Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee’ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.

Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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