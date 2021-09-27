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Yaramazlara biraz batar!

Güney Kore devlet başkanı: Köpek eti tüketimini yasaklamanın zamanı gelmedi mi?

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ‘uluslararası arenada utanç kaynağı’ olarak nitelendirilen köpek eti yeme alışkanlığını yasaklamayı gündeme getirdi.

Fotoğraf: Mavi Saray

Köpek eti, ülke mutfağının bir parçası. Yılda 1 milyon köpeğin etinin tüketildiği tahmin ediliyor. Son yıllarda köpekleri, ‘hayvancılık ürünü’ yerine ‘arkadaş’ olarak görenlerin sayısının artmasıyla köpek eti tüketimi düştü. Düşüşte hayvan hakları savunucularının yürüttüğü kampanyaların da etkisi oldu.


Köpeklere düşkünlüğüyle bilinen devlet başkanı da Başbakan Kim Boo-kyum’a bugünkü haftalık toplantılarında, “Artık köpek eti tüketimini yasaklamayı düşünmenin vakti gelmedi mi” diye sordu. İkili arasındaki diyalog, Moon’un sözcüsü tarafından kamuoyuna aktarıldı.

Ülkede ev hayvanı, özellikle de köpek sahibi olanların sayısı artıyor. Moon da köpek besleyenlerden biri. Devlet başkanlığı konutunda ve çalışma ofisinde birden fazla köpeği var. Terk edildikten sonra sahiplendiği, seçim kampanyasında da yer alan ‘Tory’, devlet başkanının ikametgahı Mavi Saray’a girmiş, ‘first-köpek’ unvanını almıştı. Tory, saraydaki ilk sahiplenilen köpek olmuştu.

Sözcü, Moon’un, köpek eti tüketimine dair yasağı, terk edilen ev hayvanlarının bakımıyla ilgili koşulları iyileştirmeye yönelik düzenleme konusunda bilgilendirirken gündeme getirdiğini söyledi.

Güney Kore’deki yasalar, köpek ve kedilerin vahşi ve acımasızca katledilmesini yasaklıyor ancak etlerinin tüketimi yasak değil.

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