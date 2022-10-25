Güneş Tutulması: Dünyadan yansımalar

Ay’ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İsviçre, İtalya, Belçika ve Hollanda gibi çoğu Avrupa ülkesinden izlendi.

Bir Bernini heykelinin güneş tutulmasıyla buluşması, Vatikan. Fotoğraf: Reuters

En son 2006 yılında izlenen Güneş tutulması Avrupa’nın yanı sıra Kuzeydoğu Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın batısından da izlendi.

Berlin’de güneş tutulması gözlemlendi

Tutulma Türkiye saati ile 12.40-15.05’e arasında belirgin olarak gözlemlendi.

Erzurum – AA

Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50’si örtüldü.

Ankara – AA

Türkiye’de bir sonraki parçalı güneş tutulmasının 2027, tam güneş tutulmasının ise 2060 yılında görülmesi bekleniyor.