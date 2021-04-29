Güneri Cıvaoğlu: Plaza çocuğu Faruk Fatih Özer nasıl oluyor da netameli Arnavutluk’a kaçıyor?

2 milyar doları vurup buharlaşan Bitcoin baronu Faruk Fatih Özer “Neden Arnavutluk’a tüydü?”

Türkiye ile Arnavutluk arasında “suçluların iadesi” anlaşması var.

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Çiftlik Bank vurgununu yapan Tosuncuk bile “Türkiye’yle suçluların iadesi anlaşması olmayan” Uruguay’a kaçmayı akıl etti de giyimi kuşamı yerinde, havası olan, plaza çocuğu Faruk Fatih Özer nasıl oluyor da netameli Arnavutluk’a kaçıyor?

“Yakalanması an meselesi” gibi sızıntılar uçuştuğu halde hâlâ “kayıp…”

Yoksa…

Arnavut mafyasından destek alarak daha güvenli olabileceği bir coğrafyaya mı götürüldü?

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı