Güneri Cıvaoğlu: Millet İttifakı’na ‘3. ittifak doğumu yaptırmakla’ çarşı epey karışır

Öyle görünüyor ki…

Millet İttifakı’nda CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Meral Akşener’i Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yarıştıracak.

Millet İttifakı sürecekse seçim logaritmasıyla örtüşen formüldür bu.

Ama…

Ya AK Parti ve MHP’nin çizebileceği bir labirentte CHP ile İYİ Parti’nin yollarını ayıran duvarlar örülürse!..

Yani… İYİ Parti’nin yanında Babacan’ın Deva Partisi ile Davutoğlu’nun Gelecek Partisi 3. bir ittifak oluşturursa!..

CHP bu durumda… Ya “HDP ile ittifak yapmak” ya da “kendi adayıyla baş başa ve yalnız yarışmak” seçeneklerine itilirse!..

Siyaset kulislerinden böyle sızıntılar da var.

Barajın yüzde 7’ye inmesi değil ama Millet İttifakı’na “3. ittifak doğumu yaptırmakla” çarşı epey karışır.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı