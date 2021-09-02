Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Millet İttifakı’na ‘3. ittifak doğumu yaptırmakla’ çarşı epey karışır

Öyle görünüyor ki…

Millet İttifakı’nda CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Meral Akşener’i Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yarıştıracak.


Millet İttifakı sürecekse seçim logaritmasıyla örtüşen formüldür bu.

Ama…

Ya AK Parti ve MHP’nin çizebileceği bir labirentte CHP ile İYİ Parti’nin yollarını ayıran duvarlar örülürse!..

Yani… İYİ Parti’nin yanında Babacan’ın Deva Partisi ile Davutoğlu’nun Gelecek Partisi 3. bir ittifak oluşturursa!..

CHP bu durumda… Ya “HDP ile ittifak yapmak” ya da “kendi adayıyla baş başa ve yalnız yarışmak” seçeneklerine itilirse!..

Siyaset kulislerinden böyle sızıntılar da var.

Barajın yüzde 7’ye inmesi değil ama Millet İttifakı’na “3. ittifak doğumu yaptırmakla” çarşı epey karışır.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Temel hak Türkiye’de lüks: BM kriterlerine göre ‘elverişli konut’ fiyatları uçtu

Türkiye’de kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde hızla artıyor. Üstelik en temel haklardan olan konut ve barınma hakkı Türkiye’de artık bir lüks! Bunu Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği ‘elverişli konut hakkı’ kriterleri söylüyor. Çünkü bu kriterler baz alındığında Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir aile için ortalama 5 bin liradan düşük bir fiyatta kiralık ev bulmak çok zor.

Bahçeli, ‘baraj’a son noktayı koydu: Yüzde 7

MHP Genel Başkanı, son günlerde gündemde olan seçim barajı tartışmalarını sürdürmenin gereksiz olduğunun altını çizerek, AKP’yle ortak oldukları ‘Cumhur İttifakı’nın baraj kararının yüzde 7 olduğunu vurguladı.