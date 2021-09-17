Güneri Cıvaoğlu: Her defasından daha fazla ‘sandıklarda sahtekarlık’ olasılığı…

Susturulmuş bir muhalefet…

Cansız bir kampanya…

Her defasından daha fazla “sandıklarda sahtekârlık” olasılığı…

Rusya’da yarından başlayarak üç gün boyunca “son 20 yılın en az özgür, en az adil” seçimleri için sandıklar kuruldu.

Başkan Putin’in partisi “Birleşik Rusya’ya halkın güveni yüzde 27 dolaylarında görünüyor. Tarihsel olarak en düşük seviye.”

Dünkü Le Monde gazetesi “tek adam Putin Rusya’sında siyaset havasını” böyle yorumladı.

Putin’in partisi mecliste 3’te 2 çoğunluğu (450 sandalye) bu durumda nasıl koruyacak?

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı