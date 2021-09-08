Güneri Cıvaoğlu: Cumhur ittifakı Meclis’te azınlıkta bile kalabilirdi

Barajın yüzde 7’ye çekilmesi kararı açıklandıktan sonra TV tartışmalarında, gazete sütunlarında “türlü çeşitli” yorumlar yapılmakta.

Çoğu “Bık bık… Bla bla!..”

Oysa…

Sağlam sandık matematiğine dayalı, akılcı bir Cumhur İttifakı operasyonudur bu.

Kamuoyu araştırmaları, “iktidardaki AK Parti ve destekçisi MHP’nin oylarında aşınmalar” gösteriyorsa elbette bunun gerektirdiği şeyler yapılır.

“MHP’nin en kötü ihtimalle yüzde 7 dolaylarında oy alacağı” hesapları yapılmışsa barajın da yüzde 7’ye çekilmesi doğal.

Aksi halde, “MHP’nin AK Parti listesinden seçimlere gireceği ve böylece yüzde 10 barajı aşabileceği bir Cumhur İttifakı modeli” gerekebilirdi ki AK Parti milletvekili sayısı MHP’li vekil sayısı kadar “az” olurdu.

Ve…

Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki toplam oy sayısı -belki- azınlıkta bile kalabilirdi.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı