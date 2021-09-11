Güneri Cıvaoğlu: ABD 20 yıl önce savaş açtığı ‘terör örgütünü’ çok daha güçlü hale getirdi

Milyonu aşkın insanın öldürüldüğü ve Amerika’ya 8 trilyon dolara patlayan bu en uzun savaşların sonunda ne oldu?

11 Eylül 2021’de Afganistan, ABD tarafından 20 yıl savaştığı terör örgütü Taliban’a teslim edildi.

11 Eylül 2001’in 20. yıl dönümünde Kabil’deki başkanlık sarayında artık Taliban lideri oturmakta.

Kabil’deki Taliban hükümetinde “Amerika’nın kırmızı listesinin başında yazılı olan” bir terörist başı da yer almakta.

ABD’nin 20 yıl önce devirdiği terör örgütü Taliban’a, Afganistan’ı -kaçar gibi- teslim ederek ayrılması gerçek bir yenilgidir.

ABD 20 yıl önce savaş açtığı “terör örgütünü” çok daha güçlü hale getirerek Afganistan’a veda etti.

Taliban dünya ülkeleri tarafından “resmen tanınmak ve meşrulaşmanın” artık kapısında.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı