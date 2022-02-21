Gündem Ukrayna krizi: Biden ile Putin bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı görüşmek için araya gelmeyi prensipte kabul ettiği bildirildi.

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Son aylarda ABD, Ukrayna sınırına konuşlu Rus ordu güçlerinin her an bir askeri harekat başlatmak için hazır olduğunu söylerken, Rusya sürekli olarak böyle bir planı olmadığını belirtiyor.

Beyaz Saray ve Fransa cumhurbaşkanlığının ayrı açıklamalarında, iki liderin zirve için prensipte anlaştığı ifade edildi.

Fransa’nın açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iki lidere ‘Avrupa’da istikrar ve güvenlik’ konulu bir zirve önerisinde bulunduğu belirtildi.

Beyaz Saray, Biden’ın Putin’le görüşmeyi ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmemesi’ şartıyla prensipte kabul ettiği ifade edildi.

Fransa ve ABD, görüşmede ele alınacak konuların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 24 Şubat’taki görüşmede belirleneceğini bildirdi.

Ukrayna’nın ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek zirvenin bir parçası olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.