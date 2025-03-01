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Yaramazlara biraz batar!

Gümrükte el konan iki yavru maymun yoğun bakımda

Türkiye’ye yasadışı şekilde sokulmak üzereyken Habur Sınır Sınır Kapısı’nda el konan iki yavru maymun yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Fotoğraflar: AA

Şırnak’ta gümrük ekipleri, ülkeye Habur Gümrük Kapısı’ndan girmek isteyen bir aracı aramış, özel bölmede iki makak maymunu yavrusu bulmuştu.


El konan iki maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar 3’üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen yavru maymunlar ardından yoğun bakıma alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler maymunların sağlık durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi:

* Bu hayvanlar buraya geldikten sonra bunların bütün kontrollerini ve kan tahlillerini yaptık. Bunun yanı sıra göz muayeneleri, tansiyon, kalp ritimlerine kadar muayene ettik.

* Kontrollerde su kaybına uğradıklarını, korkuya bağlı yem almadıklarını tespit ettik. Biraz vitamin ve mineral eksiklikleri vardı.

* Tedavilerinin ardından bu hayvanları buradaki yoğun bakım ünitesinde bekletiyoruz. Mineral takviyelerini yaptıktan sonra maymunlar karantina kafeslerine alınacak.

* Orada da belli bir süre misafir ettikten sonra kendilerini doğal yaşam merkezinde bulunan diğer makak maymun türlerinin arasına yerleştireceğiz ve sürekli olarak misafir edeceğiz.

Habur Gümrük Kapısı’nda bulunan iki maymun yavrusu korumaya alındı

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