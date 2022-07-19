Gümrükte 450 bin avroluk Picasso eskiziyle yakalandı: Kopya olduğunu iddia etti

İspanya’da gümrük görevlileri, Ibiza havalimanında bir yolcunun üzerinde değeri 450 bin avronun üzerinde Picasso eskizi yakaladı.

Fotoğraf: Guardia Civil

Gümrük yetkililerinin açıklamasına göre 1966 tarihli ‘Trois personnasges‘ isimli eskizi Zürih’ten İbiza adasına tatile gelen ve sanat eserini beyan etmeyen yolcunun bavulunda bulundu.

Yolcu eserin kopya olduğunu iddia ederek 1500 İsviçre frangına aldığına dair elle yazılmış bir fatura gösterdi.

Ancak görevliler bavulun altına saklanmış, Zürih’te bir sanat galerisinden alınmış ve Pablo Picasso’nun eserine ait 450 bin İsviçre frangı ödendiğini gösteren bir fatura buldu.

Sanat eksperlerinin yaptığı ön çalışmaya göre eskiz İspanyol ressama ait olduğu ve galeriye ödenen miktarın piyasa fiyatıyla uygun olduğu belirlendi.

Gümrük yetkilileri İsviçreli meslektaşlarından aldıkları ‘şüpheli sanat eseri’ tüyosu doğrultusunda yolcuyu durdurup sorguladıklarını söyledi.

Belli bir değerin üstündeki eşyanın gümrükte beyan edilmesi gerektiği için yolcu kaçakçılık suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir.