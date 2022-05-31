Gülşen yılın stil ikonu seçildi: Kıyafetlerini eleştirenlere meydan okumuştu

Elle dergisinin her yıl verdiği yılın stil ikonu ödülünü Gülşen aldı.

Gülşen’in eleştirilen sahne kıyafeti (solda) ve Elle Style Awards töreni görünümü

Dün gece yapılan ödül törenine Sudi Etuz marka mavi bir kıyafetli katılan şarkıcı “Kendimi çok iyi hissediyorum gökyüzü gibiyim” dedi.

Gülşen ödülü alırken “Bu akşam bu ödülü değerlerinden, inandıklarından, renklerinden vazgeçmeyen tüm kadınlar ve LGBTQ+ adına alıyorum” diye konuştu.

Eleştirilere meydan okumuştu

Gülşen geçtiğimiz aylarda sahne kostümlerine yapılan eleştirilere verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Türkücü İzzet Yıldızhan, Gülşen’in de aralarında olduğu bir grup kadın şarkıcıyı hedef alarak, “Külotla da sahneye çıkmasınlar” demesi üzerine, Instagram hesabından bir paylaşım yapan Gülşen, özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı çıkarak “Çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız” diye sormuştu.

“Bana kıyafetim, yaşım, anneliğim, cinsiyetim, eşliğim ya da sanatkarlığım üzerinden kurulmaya çalışılan tüm baskılar gibi eğer çeşitli baskıların içine hapsedilmiş nefessiz, umutsuz, çaresiz bırakılmaya çalışılmış tek bir kişi dahi varsa okuyup nefes bulsun, küçük sandığı dünyada aslında yalnız olmadığını, kabul gördüğünü ve çok sevildiğini bilsin istedim” diye Gülşen yazısını, “Çünkü yaşam bu zihniyetler kadar küçük değil. Yaşam kocaman ve yaşamak çok güzel” diye bitirmişti