Güldür Güldür’den ‘CHP’de değişim’ skeci: ‘Tabela sağa kaymış’

Show TV’de yayınlanan mizah programı Güldür Güldür, yeni sezona CHP’deki değişim tartışmalarıyla ilgili hazırladığı bir skeçle başladı.

Sık sık ‘siyasi hicivleriyle‘ gündem olan Güldür Güldür, dün akşam yayınlanan yeni sezonunda CHP’de yaşanan son tartışmaları ‘Yeniliyoruz’ adlı skeciyle sahneye taşıdı.

CHP’nin mevcut durumundaki ‘koltuk’, ‘balkon’, ‘sağa kayma’, ‘İmamoğlu’, ‘sandalyeleri kaptırma’ ve ‘taban’ gibi konulara göndermeler yapıldığı skeç izleyicilerden tam not aldı.

Kılıçdaroğlu’nun değişimi istememesi ‘Kültür mirası gibi parti, hiçbir şeyi yeniletmiyorsunuz’ sözleriyle ti’ye alındı.