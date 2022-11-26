Gucci’yi sil baştan yaratmıştı: Alessandro Michele’nin yeri nasıl dolacak

Köklü İtalyan markası Gucci, kreatif direktörlüğünü yapan Alessandro Michele’yle yollarını birkaç gün önce ayırdı. Moda dünyası Michele’nin arkasında bıraktığı kocaman boşluğun nasıl dolacağını merak ederken biz de cesur tasarımcının markaya getirdiği yenilikleri hatırlıyoruz.

Alessandro Michele son selamını verdi ve sahneden çekildi. Şimdi Gucci’nin sahibi Kering firmasının bu büyük boşluğu nasıl dolduracağı konuşuluyor.

Michele, Gucci’nin baş tasarımcı koltuğuna geçtiğinde 43 yaşındaydı. Kendisinden önce markanın kreatif direktörlüğünü yapan Tom Ford (1990-2004) ve Frida Giannini’nin (2004-2015) elegan ve mesafeli tasarım çizgisini takip etmek yerine büyük risk aldı ve 2000’lerin moda anlayışını şekillendiren birkaç isimden biri oldu.

Alessandro Michele son yedi yılda modayı bakın nasıl değiştirdi?

Cinsiyetsiz ama renkli

2015-16 Erkek Koleksiyonu

Bugün bütün dünya toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz ediyorsa ve cinsiyet çizgilerinin belirsizleştiği giysiler daha çok tercih ediliyorsa bunda Alessandro Michele’nin de bir payı muhakkak var. Tasarımcı Gucci’de hazırladığı ilk koleksiyondan itibaren cinsiyetten bağımsız modaya vurgu yaptı. Markanın Sonbahar/Kış 2015-16 erkek koleksiyonunu tanıttığı defilede, podyumda kabarık, kedi figürlü üstlerle erkekleri yürüttü. Feminen ve maskülen moda arasındaki dinamik değişimi renklerden ödün vermeden sağladı.

Hip hop müziğin en sevdiği marka

Gucci Mane

Hip hop ve Gucci birlikte yükseldi. Görgüsüzce yapılan lüks tüketime en iyi eleştiri yine ‘içeriden’ yapılırdı. Rap ve hip hop yapanlar bu işi zevkle üstlendi. Argo ve küfürü bol bol kullandıkları şarkılarında markadan bahseden müzisyenler, kliplerinde de büyük Gucci logolu giysileri tercih etti.

Vintage’a hayat öpücüğü verdi

Eski giysilerin ‘vintage’ın meraklısı her zaman vardır. Ancak vintage’ı bir lüks moda markasının kalbine yerleştirmek cesaret isterdi. Alessandro Michele bunu yaptı. İkinci el trendinin yükselmesinde ve eklektik moda zevkinde onun da büyük katkısı oldu.

Kürkü kaldırdı, aşırı üretimi sorguladı

Gucci’nin 2017’de kürkü tamamen kaldırması yine Alessandro Michele’nin kararıydı. 2019’da iklim krizi çerçevesinde karbon salınımını azaltmak üzere üretimde tedarik zincirinde değişiklikler yaptı. 2020’de Off The Grid adlı çevreci bir koleksiyon çıkardı. Kreatif direktör, moda endüstrisinin gereğinden fazla üretim yaptığını söyleyen ve sorgulayan isimlerden biri oldu.

Peki yedi yıl boyunca markaya hem finansal hem de kratif anlamda yukarıya taşıyan Alessandro Michele başarı grafiğine rağmen markayla yollarını neden ayırdı?

Görünüşe göre karar ortak, ayrılık sevgi saygı çerçevesinde gerçekleşti. Ancak herkesin bildiği sır, ‘Kering’in Michele’den tarzında değişiklik yapmasını istemesi, kreatif direktörün bunu kabul etmemesi. Pandemiden sonra yeniden yükselişe geçmesine rağmen karının rakip Louis Vuitton’un altında kalması da ayrılığın bir başka nedeni.