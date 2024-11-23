Greta Thunberg’ten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Fotoğraf: X / @serrabucak

Thunberg’le belediyede görüşen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak X‘ten şu açıklamayı yaptı: “Greta’yla Ortadoğu’da ve Kürt coğrafyasında barış ve demokrasi inşasını, bunun toprağımız ve doğamızla oluşturduğu güçlü bağı konuştuk. Sürdürülebilir ve rantsız bir dünya, sürdürülebilir ve çıkarsız bir dünya barışı için mücadeleye devam.”

Thunberg, dünya genelinde milyonlarca genci iklim değişikliği konusunda daha fazla eylem talep etmeye teşvik eden ‘İklim için Okul Grevi’ ve ‘Gelecek için Cuma Günleri’ hareketinin kurucusu.

21 yaşındaki Thunberg 2019’da Time Dergisi’nin ‘Yılın Kişisi Ödülü’nü kazanan en genç isim olmuştu.

Dünya liderlerine yönelik iklim değişikliğiyle ilgili duyarlılık çağrıları yapan Thunberg birçok kez gözaltına alınmıştı.