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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı – 7 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.210,17  liradan işlem görüyor.

Spot altın ons başına 3.392,09 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.210,17 lira seviyesinde ilerliyor.

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