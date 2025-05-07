Gram altın güne nasıl başladı – 7 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.210,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.392,09 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.210,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.210,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.392,09 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.210,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir cinsel istismar vakasında ‘yalancı şahitlik’ ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki’nin bir hayır kurumuna 26 bin avro (1 milyon 142 bin lira) ödemesi emredildi. Woelki’nin 2019’da vefat eden rahip Winfried Pilz’le ilgili cinsel taciz iddialarını bilmesine rağmen mahkemedeki yeminli ifadesinde bunun aksini beyan ettiği öne sürülmüş ve hakkında soruşturma […]
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.210,17 liradan işlem görüyor.
Sivas’ta boğazı kesilen iki kardeş elleri arkadan bağlanmış şekilde evlerinde ölü bulundu.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,6455 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,9597 seviyesinden güne başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.