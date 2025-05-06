Gram altın güne nasıl başladı – 6 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 4.167,88 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.363,20 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.167,88 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 4.167,88 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.363,20 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.167,88 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.109,68 puandan başladı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘Nemrut’un develeri’ olarak bilinen kaya blokları korumaya alınıyor.
Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Sivas’taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararları onaylandı.
Ukrayna’nın ikinci kez Moskova’yı hedef alan İHA saldırıları nedeniyle Rusya dört havalimanında uçuşları durdurdu.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 4.167,88 liradan işlem görüyor.