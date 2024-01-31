Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Ocak 2024

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Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor. Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor. Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Ocak 2024

İmran Han şimdi de yolsuzluktan ceza aldı

Pakistan’da mahkeme, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski Başbakan İmran Han’ı ve eşi Büşra Bibi’yi, 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.