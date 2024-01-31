Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor.
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,368, avro/TL 32,887 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor. Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor. Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Ocak 2024
Pakistan’da mahkeme, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski Başbakan İmran Han’ı ve eşi Büşra Bibi’yi, 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Çevrimiçi ödeme sistemi PayPal’ın küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacağı bildirildi.