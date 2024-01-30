Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.983 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.032 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.983 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.983 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.032 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.983 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,3530, avro/TL 32,881 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 1.983 liradan işlem görüyor.
Motorine 1 lira 38 kuruş zam geldi.
Eski ABD başkanı Donald Trump’a ait vergi kayıtlarını basına sızdıran eski ABD Vergi Dairesi taşeronu Charles Littlejohn’a, gelir vergisi beyannamelerini yetkisiz olarak ifşa etmekten 5 yıl hapis cezası verildi.
ABD’li nöroteknoloji şirketi Neuralink’in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı.