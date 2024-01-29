Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.976 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.025 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.976 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.976 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.025 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.976 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,64 yükselişle 8.400,05 puandan başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,339, avro/TL 32,891 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.976 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul’da bu ay en çok kazandıran hisse KBORU, en çok kaybettiren hisse SEKUR oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’u sarı kodla uyardı.