Gram altın güne nasıl başladı – 30 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.097,44 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.309,21 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.097,44 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.097,44 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.309,21 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.097,44 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.097,44 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,5012 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,9026 seviyesinden güne başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, “Nihayet sınırlarımızı ve ulusumuzu savunan bir başkanınız var” dedi.
İstanbul’un kuzeyindeki yapılaşmayla oluşan kentsel ısı adaları, yani sıcaklık artışı haritada görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve İzmir dahil 20 ilde sağanak yağış bekliyor.