Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Ocak 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.175,424 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.760,81 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.175,424 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 3.175,424 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.760,81 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.175,424 lira seviyesinde ilerliyor.
Ukrayna’nın ikinci kez Moskova’yı hedef alan İHA saldırıları nedeniyle Rusya dört havalimanında uçuşları durdurdu.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 4.167,88 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,6115 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,7279 seviyesinden güne başladı.
ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 ilde sağanak yağış bekliyor.