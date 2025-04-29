Gram altın güne nasıl başladı – 29 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.096,02 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.311,79 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.096,02 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.096,02 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.311,79 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.096,02 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Beklenen depremin etkileyeceği İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ’da yeni şehir hastaneleri yapılırken güvenli olmayan binalarda hizmet veren aile sağlığı merkezleri (ASM) kaderine terk ediliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları iddia edilen 76 kişi gözaltına alındı.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.096,02 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,4485 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,8516 seviyesinden güne başladı.