Gram altın güne nasıl başladı – 28 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.073,06 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.292,99 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.073,06 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.073,06 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.292,99 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.073,06 lira seviyesinde ilerliyor.
Kadıköy’de altı katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.073,06 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,4350 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,7510 seviyesinden güne başladı.
Samsun’da toprak kayması sonucu bir akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü. Olayda üç kişi hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle ‘hayal kırıklığına uğradığını’ söyledi.