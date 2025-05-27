Gram altın güne nasıl başladı – 27 Mayıs 2025

16 il merkezli olmak üzere 46 kentte düzenlenen operasyonlarda ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘yasadışı bahis’, ‘çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi’, ‘nitelikli hırsızlık’, ‘bilişim sistemlerine girme’ suçlarından gözaltına alınan 171 kişiden 74’ü tutuklandı.