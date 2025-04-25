Gram altın güne nasıl başladı – 25 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.073,42 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.295,53 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.073,42 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.073,42 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.295,53 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.073,42 lira seviyesinde ilerliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Ankara dahil 23 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
İstanbul’da bugün koşulacak yarı maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı.
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğünden sonra evlerine giremeyen 74 bin 11 kişi okullarda kaldı.
Kobe Bryant’ın NBA’deki ilk maçında giydiği forma, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından rekor fiyata satıldı.
İBB’ye bu sabah ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 51’e yükseldi. Soruşturmada 53 kişi hakkında gözaltı kararı var.