Gram altın güne nasıl başladı – 24 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.098,80 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.325,06 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.098,80
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.098,80 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.325,06 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.098,80
lira seviyesinde ilerliyor.
Yerli dijital yayın platformu GAİN, oyuncu Can Yaman’ın açıklamalarını gerekçe göstererek ‘El Turco’ dizisini platformdan kaldırdı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 9.353,61 puandan başladı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.098,80 liradan işlem görüyor.