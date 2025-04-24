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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı – 24 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.098,80 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 3.325,06 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.098,80
lira seviyesinde ilerliyor.

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