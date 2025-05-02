Gram altın güne nasıl başladı – 2 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.031,24 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.254,51 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.031,24 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.031,24 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.254,51 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.031,24 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 9.120,98 puandan başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.031,24 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,5653 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,6458 seviyesinden güne başladı.
Sakarya’da hayvan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli cinslerde 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu ve iki emu ele geçirildi.
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu.