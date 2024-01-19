Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 1.961 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.021,93 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.961,833 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Ocak 2024

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