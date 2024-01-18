Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.947 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.009 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.947 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.947 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.009 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.947 lira seviyesinde ilerliyor.
İran, Pakistan’ın sınır bölgesinde bir köye düzenlediği füze saldırısında üç kadın ve dört çocuğun öldüğünü duyurdu.
Araştırmalara göre Grönland, iklim değişikliği nedeniyle saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üç kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,143, avro/TL 32,842 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.947 liradan işlem görüyor.