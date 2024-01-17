Gram altın güne nasıl başladı? – 17 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.957 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.957 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.957 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.957 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,121, avro/TL 32,724 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.957 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören yedi şirket hisse geri alımı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Akdeniz bölgesinde bulunan altı ili sarı kodla uyardı.