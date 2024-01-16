Gram altın güne nasıl başladı? – 16 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.983 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.048 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.983 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.983 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.048 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.983 lira seviyesinde ilerliyor.
Emmy Ödülleri’nin 75’incisinde ‘Succession’ en büyük ödüllerden altısını kazanarak en başarılı yapım oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 8.063,12 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,103, avro/TL 32,858 seviyesinden güne başladı.