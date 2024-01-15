Gram altın güne nasıl başladı? – 15 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.988 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.055 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.988 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.988 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.055 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.988 lira seviyesinde ilerliyor.
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında üç işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Lütfü Savaş’ı Hatay için aday göstermesine “Varsa karşılıklı bu soğumayı görmemiz ve buna göre tedbir almamız gerekir” dedi.
Kayseri’nin Talas ilçesinde, çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,1, avro/TL 33,046 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.988 liradan işlem görüyor.