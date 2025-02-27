Gram altın düşüşte

Saat 13:42 itibariyle 3.386,055 olan gram altın düşmeye devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Güne ons altın 2.891,27 dolardan, gram altınsa 3.388,774 liradan başlamıştı.

Gram altın gün içinde 3.371,281’e ons altınsa 2.877,06’ya gerilemişti.

Saat 13:42 itibarıyla ons altın 2.891,80 dolar, gram altın 3.386,055 lira.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.