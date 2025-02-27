Gram altın güne nasıl başladı? – 27 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.388,774 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.891,27 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.388,774 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 3.388,774 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.891,27 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.388,774 lira seviyesinde ilerliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iki yeni bankaya onay verdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Fransa’yı 3-1 yendi.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.217,17 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,1425 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,6568 seviyesinden güne başladı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) penaltı kurallarının değiştiğini duyurdu. Penaltıyı kullanan oyuncu topa kazara her iki ayağıyla dokunarak gol atarsa atış tekrarlanacak.