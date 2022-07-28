Gram altın 1000 lirayı aştı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırma kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Artışta Fed Başkanı Jerome Powell’ın ‘korkulduğu kadar’ şahin mesajlar vermemesi de etkili oldu.

Fotoğraf: AA

Ons altın fiyatı uluslararası piyasada 1738 dolar seviyesinde seyrediyor.

İç piyasada gram altın 1000 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed kararı sonrasında altın, gümüş, kripto paralarda tekrar bir toparlanma beklediğini söyledi.

Analistler, kısa vadede altın fiyatında yukarı hareketin devam etmesini beklediklerini belirtilirken, 1780 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesi için elde güzel bir şans olduğunu vurguluyorlar.

Ancak bu seviyenin test edilebilmesi için altın fiyatının öncelikle 1747 dolar/ons direncini kırması gerekiyor. Buranın aşılamaması halinde 1728-1720 dolar/ons aralığına kadar geri çekilme olabilir.