Gözde Bedeloğlu: Ülkeyi karanlığa gömmeye yeminli ‘derin devlet’ kalıntılar

MHP, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için hazırladığı vekil aday listesini açıkladı. Çakıcı’nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı’ya Çorum birinci sıradan yer verilmiş. Listede kendine yer bulan bir diğer aday, Sarallar suç örgütünü araya koyarak ‘yağma ve zorla alıkoyma’ suçu işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Şahin Gürz. Üçüncü dikkat çeken isim Sermet Atay. Onun da, FETÖ borsasının en etkili kişilerinden biri olduğu iddia ediliyor. İlk bakışta başlığının ‘suç’ olduğu dikkat çeken bu çemberin dördüncü ismi de, 1978 yılında savcı Doğan Öz’ü öldürdüğünü itiraf eden İbrahim Çiftçi. Dört kez idam cezası alan Çiftçi, kararın Yargıtay’da bozulmasıyla beraat ettirildi. MHP’deki siyasi kariyeri genel başkanlığa adaylığını koyacak kadar ilerledi.

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Görünen o ki, 14 Mayıs seçimiyle birlikte bizi kontrastı yüksek bir meclis bekliyor. Bir yanda sanatçısı, akademisyeni, işçisi, aktivisti ile Türkiye’ye demokratik bir gelecek vaadeden aydınlık temsilciler, diğer yanda Savcı Doğan Öz’den Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katillerine, ülkeyi her umutlu dönemeçte karanlığa gömmeye yeminli ‘derin devlet’ kalıntıları… Dilerim ezici ağırlık, ‘devleti koruyanlar’dan çok ‘devlet benim’ diyen halktan yana olur.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı