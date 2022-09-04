Gözde Bedeloğlu: Kentsel dönüşüm yoksulların değil sermayenin lehine

Devletin görevi, özellikle yoksul yurttaşların barınma hakkı için gerekli koşulları sağlamak, güvence altına almak ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda proje geliştirmektir. AKP iktidarında bunun adı ‘kentsel dönüşüm’ oldu. Dönüştü dönüşmesine de, yoksulların değil, sermayenin lehine.

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İnşaat ve emlak sektörünü kalkındırıp, halkın ‘bazı’ kesimine hizmet etme projesi olarak kentsel dönüşüm, yıllardır AKP için önemli bir rant aracı. Lüks semtlerin etrafını saran ve ‘gözü kirleten’ yoksul mahalleli “Ya buradan gidin ya da üzerine para verip evinizi bir kez daha, bir de bizden satın alın”, denilerek tercihe zorlanıyor. Isınma, sağlık, eğitim gibi diğer pek çok temel hakkı sermayeye can suyu yapan siyasal İslamcı iktidarın, barınma hakkıyla ilgili de bakışı bu; varsa paran yaşa bey paşa gibi… yoksa paran sürün perişan gibi…

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı