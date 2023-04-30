Gözde Bedeloğlu: Her kritik dönemeçte Kürtler

Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında gazeteci, avukat, tiyatrocu ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin bulunduğu 143 kişi gözaltına alındı. Dün (29 Nisan) itibariyle de 48 kişi tutuklandı. Ankara merkezli bir diğer soruşturma kapsamında 49 gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı, birçok kişi gözaltına alındı. Çağırmışlar da gitmemişler gibi evleri basılarak… Her seçim öncesi, her kritik dönemeçte Kürtler, sol basın terörist ve teröre destek verme suçlamasıyla, yaptıkları haberlerden başka gerekçe sunulmadan ve ‘gizli-açık’ bir iki tanık ifadesi yeterli görülerek tutuklanıyor. Durumun şaşırtmayan tekrarında, en üst perdeden yükselmeyen itirazların da payı var maalesef. Daha geçen hafta, Kılıçdaroğlu’nun ‘Kürtler’ başlığıyla yayınladığı videoda eleştirdiği şey yaşanıyor yine. İnsanlar, etnik kimliği üzerinden ‘teröristlikle’ yaftalanıyor. Yeri geldiğinde hükümet politikalarına muhalefet etmek de bir sebep tabi.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı