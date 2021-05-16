Gözde Bedeloğlu: Emeği geçen herkesi, başarısızlıklarından dolayı ayakta alkışlıyorum

AKP’nin, muhalefetin ısrarla üzerinde durduğu “128 milyar dolar nerede?” sorusuna cevaben hazırladığı “Yalan Üretim Merkezi” adlı çizgi filmin dumanı üzerindeyken, tıpkı onun gibi milyon liralar harcanarak hazırlanan Turizm Bakanlığı reklam filmi bir skandala daha imza attı. Emeği geçen herkesi, başarısızlıklarından dolayı ayakta alkışlıyorum. Halimizin berbatlığı, durumumuzun perişanlığı, onurumuzu moleküllerine ayıra ayıra, böylesine iyi anlatılamazdı. Anadolu’nun kadim misafirperverliğini, ele güne “Neredeyse sömürge zihniyetini andırıyor” dedirtecek seviyeye taşımak marifet ister.

Reklam, “Keyfine bak, aşılıyım” yazan maskelerle turiste güven mesajı vermeyi amaçlarken, bugüne kadar nüfusun sadece yüzde 12’sini aşılayabilmiş iktidarın bu konuda kendi halkına sunabileceği bir güven maalesef söz konusu değil.

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Gözde Bedeloğlu’nun yazısı