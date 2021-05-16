Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gözde Bedeloğlu: Emeği geçen herkesi, başarısızlıklarından dolayı ayakta alkışlıyorum

AKP’nin, muhalefetin ısrarla üzerinde durduğu “128 milyar dolar nerede?” sorusuna cevaben hazırladığı “Yalan Üretim Merkezi” adlı çizgi filmin dumanı üzerindeyken, tıpkı onun gibi milyon liralar harcanarak hazırlanan Turizm Bakanlığı reklam filmi bir skandala daha imza attı. Emeği geçen herkesi, başarısızlıklarından dolayı ayakta alkışlıyorum. Halimizin berbatlığı, durumumuzun perişanlığı, onurumuzu moleküllerine ayıra ayıra, böylesine iyi anlatılamazdı. Anadolu’nun kadim misafirperverliğini, ele güne “Neredeyse sömürge zihniyetini andırıyor” dedirtecek seviyeye taşımak marifet ister.

Reklam, “Keyfine bak, aşılıyım” yazan maskelerle turiste güven mesajı vermeyi amaçlarken, bugüne kadar nüfusun sadece yüzde 12’sini aşılayabilmiş iktidarın bu konuda kendi halkına sunabileceği bir güven maalesef söz konusu değil.

Reklam

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Bir insanın, bir musibete ‘müstahak’ olduğuna nasıl karar verilir?

Karadeniz ahalisinin verdiği oya bakıp da “Beter olsunlar” diyen biri, örneğin aynı bölgede bundan kırk yıl önce hangi siyasi görüşün ağırlıklı olduğunu, hangi partilerin ne kadar oy aldığını merak ediyor mu? 1980 darbesinden önce solun güçlü olduğu çoğu ilde, bugün AKP yüksek oranda oy alıyor. Neden?