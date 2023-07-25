Gözaltındaki beş gazeteciden biri tutuklandı, dördü adli kontrolle serbest

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan beş gazeteciden biri tutuklandı.

Diyarbakır başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Mezopotamya Ajansı muhabirleri Delal Akyüz İzmir’de, Fırat Can Arslan da Ankara’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. T24 editörü Sibel Yükler de aynı saatlerde Ankara’daki evinde gözaltına alınmıştı.

Öğlen saatlerindeyse bianet editörü Evrim Kepenek İstanbul’daki evi basılarak plastik kelepçeyle gözaltına alınmıştı.

DİSK Basın-İş’in duyurduğuna göre gazeteci Evrim Deniz de gözaltına alındı.

Gazeteci Evrim Deniz de gözaltına alındı. Böylelikle savcı-hakim tayin haberi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci sayısı 5 oldu. Tekrar ifade edelim; hakikat ile böyle mücadele edemezsiniz! pic.twitter.com/yJmnKo9ppi — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) July 25, 2023

Gözaltına alınan gazetecilerin ortak noktası Resmi Gazete’de yayımlanan hakim-savcı atamalarını paylaşması.

Gazeteci Arslan, Diyarbakır merkezli bir soruşturma kapsamında 13 ay tutuklu kalan gazetecilerin iddianamesini hazırlayan savcı ve hakim eşinin yeni görev yerlerini paylaşmıştı. Arslan’la birlikte gözaltına alınan diğer gazeteciler de söz konusu bu tweet’i retweet’lemişti.

13 ay boyunca tutuklu kalan gazetecilerin iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet Karababa ve mahkeme heyetindeki eşi üye hakim Seda Karababa’nın görev yerlerinin değiştirildiği ortaya çıktı!



11 Temmuz'daki duruşmada evli oldukları öğrenilen Karababa çifti, Vezirköprü'ye atandı… pic.twitter.com/fDTLcqqrfN — Fırat Arslan (@firatcanarslan) July 18, 2023

Tutuklama kararı

Ankara’daki gazeteciler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Diyarbakır 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulandı. Sibel Yükler, Evrim Deniz ve Delal Akyüz adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fırat Can Arslan tutuklandı.

Hakim Sait Duran, tutuklama talebiyle sevk edilen gazeteci Fırat Can Arslan’ın suçlama konusu tweetinde hakim ve savcının isim ve sicil numaralarının belli olduğunu iddia etti.

Hakim Duran, gazeteci Arslan’ın savcı Mehmet Karababa’nın hakkında iddianame hazırladığı gazetecilerden de bahsederek yeni görev yerini belirttiğini aktararak, bunun ‘hedef gösterme’ suçu olduğunu savundu. Kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin olduğunu öne süren hakim, Arslan’ın kaçma ihtimali olduğunu savunarak, tutuklanmasına hükmetti.

Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinde düzenlenen hükme göre bu suçlamayla ilgili öngörülen ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası.

Evrim Kepenek de serbest

Bir gün boyunca emniyette tutulan Evrim Kepenek, bugün ifade için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bianet’in aktardığına göre Kepenek, savcılık ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.