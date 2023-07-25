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Yaramazlara biraz batar!

Bianet editörü Evrim Kepenek gözaltına alındı

bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü Evrim Kepenek’in evine polis baskını düzenlendi. Kepenek, plastik kelepçeyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: bianet

bianet’in aktardığına göre bugün öğlen saatlerinde Kepenek’in Beyoğlu’ndaki evine baskın düzenlendi. Kepenek’in evinde arama yapılıyor.


Polis, aramanın ardından ifadesini almak üzere Kepenek’in emniyete götürüleceğini söylerken Kepenek’in hangi konuda ifade vereceğine dair bilgi vermedi.

Sabah saatlerinde Mezopotamya Ajansı muhabirleri Delal Akyüz İzmir’deki, Fırat Can Arslan Ankara’daki, T24 editörü Sibel Yükler Ankara’daki evinde baskınla gözaltına alınmıştı.

Gazetecilere ev baskını: Üç gözaltı

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