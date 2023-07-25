Gazetecilere ev baskını: Üç gözaltı

Gazeteciler Fırat Can Arslan, Delal Akyüz ve Sibel Yükler gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre Diyarbakır başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında MA muhabiri Delal Akyüz İzmir’de, Fırat Can Arslan da Ankara’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
MLSA’nın aktardığına göre T24 editörü Sibel Yükler de Ankara’daki evinde düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Gözaltıların sebebi henüz bilinmiyor.
Arslan, geçen ay da gözaltına alınmış ve üç gün sonra serbest bırakılmıştı.
Üç gün önce gözaltına alınan MA muhabiri Fırat Can Arslan serbest bırakıldı