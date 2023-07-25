Gazetecilere ev baskını: Üç gözaltı

Gazeteciler Fırat Can Arslan, Delal Akyüz ve Sibel Yükler gözaltına alındı.

Sibel Yükler, Fırat Can Arslan ve Delal Akyüz. Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre Diyarbakır başsavcılığının başlattığı bir soruşturma kapsamında MA muhabiri Delal Akyüz İzmir’de, Fırat Can Arslan da Ankara’daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

MLSA’nın aktardığına göre T24 editörü Sibel Yükler de Ankara’daki evinde düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

MLSA Dava Takip yazarımız gazeteci @sibelyukler bu sabah Ankara'da evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Gözaltı nedeni henüz bilinmiyor. Hukuk Birimimiz süreci takip ediyor. pic.twitter.com/Qeue2T1TPy — MLSA (@mlsaturkey) July 25, 2023

Gözaltıların sebebi henüz bilinmiyor.

Arslan, geçen ay da gözaltına alınmış ve üç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Üç gün önce gözaltına alınan MA muhabiri Fırat Can Arslan serbest bırakıldı