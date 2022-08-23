Gösteri iptal ettiren ‘yanlış’ fırtına alarmı meteoroloji uzmanlarını işinden etti

Macaristan’da, yanlış hava tahmininde bulunan iki meteoroloji mühendisi işinden oldu.

Fotoğraf: www.expedia.com

Başkent Budapeşte’de, geçen cumartesi (20 Ağustos) Ulusal Bayram kutlamaları kapsamında Avrupa’nın en büyük havai fişek gösterisinin düzenlenmesi planlanmıştı. Meteoroloji uzmanlarının ‘aşırı hava olayı’ uyarısını dikkate alan hükümet başlamasına yedi saat kala kutlamaları bir hafta sonraya erteledi.

Ancak akşam olağanüstü bir durum olmadı, hava son derece güzeldi. Ulusal Meteoroloji Dairesi’nin ”Geliyor” diye uyardığı fırtına yön değiştirmişti. Başkent Budapeşte’ye ‘uğramadı’, ülkenin doğusunu etkiledi.

Daire pazar günü Facebook sayfasından bir özür yayımladı. Mesajda, ‘en düşük ihtimalle’ karşı karşıya kalındığı ve belirsizliğin hava tahmininin bir parçası olduğu vurgulandı.

Ancak çok geçti. Özür işe yaramadı. Yanlış alarm meteoroloji dairesinin müdürü ve müdür yardımcısını işinden etti. Dün, İnovasyon Bakanı Laszlo Palkovics ikisininin de görevden alındığını açıkladı.

100 bine yakın kişi imza toplamış, Ukrayna’da savaş varken kutlama yapılmasının doğru olmadığını belirterek havai fişek gösterisinin iptal edilmesini istemişti.

Hükümet yanlılarıysa yanlış tahmin nedeniyle meteoroloji dairesine öfkelendi ve ertelendiği gibi bu cumartesi düzenlenmesini istedi.

Tuna Nehri’nin kıyısındaki 240 noktadan 40 bin havai fişek atılması planlanıyor.